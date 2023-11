Com dificuldade, Brasil vence o México e está na final do futebol no Pan-Americano

O Brasil agora volta aos gramados para a grande decisão contra o Chile, no sábado (4), às 20h (Brasília), Estádio Sausalito, Viña del Mar (CHI).Goiás x Bragantino: onde assistir ao vivo, escalações e horário do jogo pelo BrasileirãoSeleção Brasileira

MUNDO ESPN: Brasil perde no judô por equipes e fecha Pan com 16 medalhasBrasil conquistou ao todo 16 medalhas no judô neste Pan-Americano

LANCE!: Pan 2023: confira as medalhas do Brasil no dia 31/10O décimo-primeiro dia no Pan-Americano de Santiago foi recheado para o Brasil.

JORNALODIA: Brasil vence México e se aproxima de vaga na semifinal de vôlei no Pan 2023No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

LANCE!: Gustavo Russo é Medalha de Bronze no Pan-Americano de Beach Tennis em Iquique, no ChileAtleta de Sorocaba (SP) participou pela primeira vez de um evento profissional com a camisa do Brasil no profissional

LANCE!: Campeão Pan-Americano, gaúcho Paulo Taicher estreia com vitória no 37º Seniors de Porto AlegreAtleta foi Ouro em duplas com André Sá e Bronze em simples em Winnipeg em 1999 e joga pela primeira vez o circuito Masters da Federação Internacional de Tênis

LANCE!: Brasileiros voltam com 29 medalhas do Pan-Americano de Beach TennisCompetição foi realizada em Iquique, no Chile

