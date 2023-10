Com Caio Blat e Luisa Arraes, adaptação de 'Grande Sertão' ganha trailer; assista!

Rio - Obra clássica de Guimarães Rosa, 'Grande Sertão: Veredas' ganha uma nova adaptação para os cinemas, estrelada por Caio Blat e Luisa Arraes, com direção de Guel Arraes. Nesta sexta-feira (27), foi divulgado o primeiro trailer do filme, previsto para chegar as telonas em maio de 2024.

A identidade de Diadorim é um mistério constante para Riobaldo, que lida com escolhas morais e dilemas éticos, enquanto busca entender seu lugar no mundo e sua própria natureza. A produção ainda traz no elenco nomes como Rodrigo Lombardi, Eduardo Sterblitch, Luis Miranda, Mariana Nunes e Luellem de Castro.

