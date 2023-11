Com Braga Netto inelegível, Portinho quer que PL defina candidatura no Rio

“Essas conversas já vêm acontecendo há algum tempo. O partido, eu sempre falei, tem quadros. O Braga Netto, eu particularmente até lamento, mesmo sendo pré-candidato, porque acho que foi muito exagerada essa decisão. Mas, enfim, do jeito que tá, é hora de pacificar o país, não é hora de acirrar ainda mais. A gente tá entrando numa crise econômica sem precedente.

“Mas, vamos lá. Tem o delegado Ramagem, tenho eu no páreo, né? Vamos ver como é que a gente, o PL caminho. Acho que o PL tem que definir o quanto antes, se possível até o final desse mês de novembro, porque a gente tem conversas, eu mesmo ainda tenho conversas em andamento com outros partidos, e eles também querem saber com quem que eles vão ou se lançam candidatos”, concluiu o senador.

