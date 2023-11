Com biocápsulas, Ambipar e ICC iniciam restauro áreas degradadas pelas chuvas em São Sebastião

São Sebastião, litoral Norte de São Paulo, após chuvas torrenciais em fevereiro (FERNANDO MARRON/Getty Images)áreas florestais degradadas, no litoral norte de São Paulo, foi iniciado pelo Instituto de Conservação Costeira (ICC), em parceria com a Atlântica Consultoria Ambiental, e a Ambipar Group, multinacional brasileira de gestão ambiental.

A tecnologia de restauro ecológico das áreas afetadas pelas chuvas em São Sebastião foi desenvolvida por pesquisadores brasileiros e será realizada em cerca de 208 hectares, o equivalente a 200 campos de futebol.

Segundo Fernanda Carbonelli, presidente do ICC, existem diversos fatores que influenciam na germinação das sementes como temperatura, umidade, luz e dormência, mas é possível selecionar sementes de espécies que conseguem se desenvolver em condições pouco favoráveis. headtopics.com

As biocápsulas têm o objetivo de proteger as sementes e, ao mesmo tempo, nutri-las, sem a utilização de produtos químicos. Além disso, possuem o Ecosolo®, um condicionador de solos com Certificação Orgânica e Registro no Ministério da Agricultura, produzido a partir de resíduos orgânicos das indústrias de papel e celulose.

A técnica utilizada nas biocápsulas foi adaptada para obter maior eficiência no processo, principalmente em sementes consideradas de maior tamanho. “Nesse caso, o colágeno foi derretido e aplicado carbono orgânico diretamente nas sementes, fixando-o com o Ecosolo® para promover nutrientes aos microrganismos e biota do solo”, afirma Estevam. headtopics.com

Viúva e filha de Claudinho são brigadas com Buchecha há anos; entenda a tretaVanessa Alves diz que foi ignorada pelo cantor ao enviar para ele uma mensagem sobre o filme 'Nosso sonho' Consulte Mais informação ⮕

Viúva e filha de Claudinho são brigadas com Buchecha há anos; entenda os motivosFilme ‘Nosso sonho’, sobre a trajetória de Claudinho e Buchecha, deixou briga antiga de fora Consulte Mais informação ⮕

Três homens são presos com carro roubado em Nova IguaçuNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Policiais invadem esconderijo do PCC e são recebidos com disparos de fuzilNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Os quarentões mandam: moradores com 40 anos são maioria na cidade do RioCenso 2022 mostra que faixa da população com essa idade é a maior Consulte Mais informação ⮕

Veja quem são as vítimas de voo que caiu com 12 pessoas no AcreEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕