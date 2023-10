Com aval de Dino, Cappelli amplia protagonismo na Justiça para “proteger” pasta do PT

Braço direito de Flávio Dino (PSB) no Ministério da Justiça e Segurança Pública, o secretário executivo Ricardo Cappelli (PSB) assumiu o protagonismo em várias frentes de ação da área e é visto no PT como o escolhido do ministro para sua sucessão na Justiça, caso ele seja o escolhido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para a vaga de Rosa Weber no STF.

Flávio Dino tem dito que a mudança não faz sentido e que gasta 90% do seu tempo com ações relacionadas à segurança pública.

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

CNNBrasil »

'As milícias foram plantadas e cultivadas pela política', diz ministro da Justiça, Flávio DinoAfirmação foi feita em entrevista a GloboNews. Dino afirmou ainda que usa metade do tempo de seu trabalho com a segurança do Rio Consulte Mais informação ⮕

Dino vai se reunir com Lula para discutir medidas adicionais para segurança pública no RioMinistro afirmou que não há “um teto” para o número de integrantes das forças de segurança que podem ser deslocados para o município, mas que isso dependerá da avaliação dia a dia da crise Consulte Mais informação ⮕

Castro e Cappelli são contra intervenção federal na segurança do Rio; veja quais são os argumentosForça tarefa para investigar os crimes financeiros praticados pelas organizações criminosas do tráfico e da milícia deve começar a funcionar na próxima semana Consulte Mais informação ⮕

Niterói promove conferência de direitos humanos e anuncia acordo inédito com o Ministério da JustiçaA parceria, a envolver também a UFF, prevê capacitar equipes de perícia forense para agir em casos de violência institucional Consulte Mais informação ⮕

Justiça da Inglaterra proíbe contato de mineradora britânica com comunidades quilombolas na BahiaLideranças comunitárias denunciaram supostos episódios de assédio e intimidação cometidos por funcionários Consulte Mais informação ⮕

Carlos Bolsonaro entra com ação na Justiça para reaver porte de arma negado pela PFVereador alega sofrer ameaças e desistiu de recurso junto à própria Polícia Federal para tentar a via judicial Consulte Mais informação ⮕