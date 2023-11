Colisão de trens no sul da Índia deixa 13 mortos e 25 feridos

Uma colisão entre trens no sul da Índia deixou ao menos 13 mortos e 25 feridos na madrugada desta 2ª feira (30.out). Segundo autoridades locais, o acidente ocorreu no distrito de Vizianagaram, no estado de Andhra Pradesh. Equipes de socorristas foram enviadas ao local, bem como peritos para examinar os vagões.

Em nota, o Ministério das Ferrovias da Índia informou que uma investigação preliminar descobriu que um"erro humano" foi a causa do acidente. Isso porque a apuração mostrou que o trem Visakhapatnam-Rayagada não foi sinalizado de que havia outro veículo nos trilhos. Peritos continuam avaliando os vagões destroçados.

