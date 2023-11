Colisão de trens na Índia deixa ao menos 13 mortos, segundo funcionários

O número de mortos em um acidente de trem em Andhra Pradesh, no sul da Índia, aumentou para 13, segundo um funcionário ferroviário nesta segunda-feira (30), enquanto as autoridades examinavam os vagões destroçados para determinar o que causou a colisão.

O acidente ocorreu quando o trem de passageiros Visakhapatnam-Rayagada parou no domingo (29) devido a uma ruptura em um cabo aéreo e o serviço expresso Visakhapatnam-Palasa bateu nele por trás, descarrilando dois vagões do trem parado, disseram autoridades. O Ministério das Ferrovias disse que uma investigação preliminar descobriu que “erro humano” levou à “ultrapassagem do sinal” do trem Visakhapatnam-Rayagada.

