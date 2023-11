Coincidência bizarra marca última publicação de Matthew Perry, ator de 'Friends', e causa da sua morte. Veja!

foi na última segunda, 23, quando Matthew Perry foi visto por paparazzi em Los Angeles ao sair para jantar com uma amiga. Depois disso, o eterno Chandley foi visto apenas por suas publicações no Instagram.Ana Maria Braga inicia 'Mais Você' aos prantos e com discurso emocionante

ator que chegou a ser mais ativo nas redes do que seus amigos Matt LeBlanc, Lisa Kudrow e David Schwimmer de 'Friends' No caso, a piscina sob uma luz roxa tinha Matthew Perry com um fone de ouvido sem fio durante à noite sendo banhado pela lua. A publicação tinha a seguinte legenda:", escreveu o ator justamente no dia 23 de outubro.O último post de Matthew Perry simplesmente foi tomado por pessoas absolutamente tristes com sua partida. A publicação ganhou mais de 200 mil comentário, um milhão de curtidas e ainda o ator ganhou 900 mil seguidores.

Segundo TMZ, o ator de 'Friends' foi encontrado no último sábado dentro de uma hidromassagem. A investigação inicial é que Matthew Perry tenha morrido afogado. :/ Novela 'O Sexo dos Anjos' foi marcada por morte de ator por câncer durante as gravações. Quais atores já morreram? headtopics.com

'Mulheres Apaixonadas': mortes dos atores idosos da trama são marcadas por duas incríveis coincidências 'The Crown': Morte da Rainha Elizabeth II marca o último episódio da série? Confira como será a última temporada!Matthew Perry escreveu livro? Tinha esposa? Filhos? Morreu do que? Respondemos as principais dúvidas sobre o astro de 'Friends'Mega-Sena

Com Chandler de “Friends”, Matthew Perry transformou o sarcasmo em marca pessoalAtor foi encontrado morto aos 54 anos em sua casa, em Los Angeles, nos Estados Unidos, neste sábado (28) Consulte Mais informação ⮕

Matthew Perry contou sobre batalha contra o vício enquanto gravava “Friends” em seu livroNo livro de memórias 'Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir', ator conta que quase morreu aos 49 anos pelo uso excessivo de opioides Consulte Mais informação ⮕

Muere Matthew Perry: ocho momentos inolvidables de Chandler en ‘Friends’Matthew Perry, en una de las primeras temporadas de «Friends». Consulte Mais informação ⮕

Matthew Perry: artistas e amigos repercutem morte do ator de ‘Friends’: ‘Você nos trouxeAmigos, companheiros de atuação e figuras importantes do mundo artístico e do entretenimento lamentaram a morte do ator Matthew Perry, que interpretou o Consulte Mais informação ⮕

Além de “Friends”, veja filmes e séries nos quais Matthew Perry atuouAtor foi encontrado morto no sábado (28), aos 54 anos, no que aparenta ter sido um acidente de afogamento em sua casa em Los Angeles Consulte Mais informação ⮕

O adeus a Matthew Perry: amigos se despedem do astro de FriendsArtistas se despedem nas redes sociais do colega e amigo Matthew Perry Consulte Mais informação ⮕