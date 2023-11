Cocina y comedia en inglés y Javier Milei, candidato ultra a la presidencia argentina, entre los ‘podcasts’ recomendados de noviembre

Desde posiciones situadas una en el extremo contrario a la otra, Massa y Milei compiten por liderar una nación en permanente crisis, después de la victoria contra todo pronóstico del primero de ellos en la primera vuelta de las presidenciales en Argentina. A finales de verano, el ente público lanzó RTVE Play Podcast, un servicio que recopila todo el contenido de audio.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXAME: Eleições na Argentina: pesquisas apontam Massa com vantagem sobre MileiCandidatos disputam votos da terceira colocada, Patricia Bullrich, que declarou apoio a Milei

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: A grande vantagem de Massa sobre Milei no 2º turno da Argentina, segundo nova pesquisaNo primeiro turno, o peronista teve pouco menos de 7 de pontos de frente sobre o ultradireitista

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Crusoé: “Maradroga”, Milei já ironizou Maradona em comparação com PeléO mais influente site jornalístico de política do Brasil

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

VALORECONOMICO: Ataque antigo a Maradona reacende debate sobre postura anti-Argentina de MileiRepercussão de postagem antiga mobilizou imprensa do país e virou tema da campanha

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: Novos aliados de Milei querem mudar até feriado na Argentina pelo 2º turno; entendaEm 19 de novembro, os eleitores definirão a disputa entre o ultradireitista e o peronista Sergio Massa

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: A Argentina de Milei se parece e se diferencia do BrasilComparações com as eleições do país vizinho fazem sentido até a disputa eleitoral. O extremista não cabe numa sociedade onde a educação é um valor que se sobrepõe a suas crises

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕