Cobrança de R$ 400 milhões: empresa de Eike Batista pede recuperação judicial pela segunda vez

Com a decisão da Prumo, pode haver um ‘efeito dominó’ com outros credores da recuperação judicial - a Caixa Econômica Federal, o Santander, o Banco Votorantim e a Porto de Açu Operações S.A. - que podem tomar a mesma atitude.

A OSX é a única empresa do grupo X, com empreendimentos de diversos setores, que segue sob controle de Eike. No primeiro trimestre deste ano suas receitas anualizadas estavam em R$ 40 milhões e as despesas em R$ 52 milhões.Mundo

Empresa de Eike Batista pede recuperação judicial pela segunda vez após cobrança de R$ 400 milhões. Controladora do Porto de Açu pôs fim a acordo que suspendia dívidas e OSX teme efeito dominó entre credores

Justiça mantém suspensas as cobranças contra a OSX, empresa de Eike Batista

CVM absolve os empresários Joesley e Wesley Batista da acusação de insider trading

CVM absolve irmãos Joesley e Wesley Batista de 3 acusações de insider trading

CVM conclui julgamento e confirma absolvição dos irmãos Batista, da JBS. Os casos envolveram suspeitas de infrações como manipulação de mercado, uso de informação privilegiada e abuso de poder de controle

CVM absolve Joesley e Wesley Batista, donos da JBS, de acusação de 'insider trading'. Em maio deste ano, o órgão já havia formado maioria pela inocência dos empresários

