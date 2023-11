CNN exibe documentário que reconstrói a história do Hamas

Nesta segunda-feira (30), às 23h30, a CNN exibe o documentário especial "Por Dentro do Hamas", com apresentação de Anderson Cooper. Com entrevistas que reconstroem sua história, a produção busca mostrar uma visão abrangente do grupo que atacou Israel no último dia 7.

O documentário apresenta reportagens de arquivo da CNN na região e entrevistas com especialistas da emissora, incluindo a âncora internacional Christiane Amanpour, o correspondente internacional sênior Sam Kiley e o editor diplomático internacional Nic Robertson. Ainda na sexta-feira (27), um foguete enviado pelo Hamas atingiu um prédio residencial na zona oeste de Tel Aviv e provocou um incêndio.

