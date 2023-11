CNJ tenta, sem sucesso, intimar Moro e Gabriela Hardt em investigação sobre gestão de recursos da Lava Jato

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) tem tentado intimar o ex-juiz e atual senador Sergio Moro (União Brasil-PR) e a magistrada Gabriela Hardt sobre uma representação disciplinar movida pelo corregedor nacional de Justiça, Luis Felipe Salomão. A informação foi publicada nesta segunda-feira 30 pelo jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo.

No âmbito dos acordos, a Lava Jato repassou à Petrobras o valor de 2,1 bilhões de reais, entre 2015 e 2019. O montante serviria para criar uma fundação que, em tese, iria empreender ações contra a prática de corrupção. Ainda de acordo com a matéria, um oficial de Justiça chegou a comparecer em um escritório de Moro em duas ocasiões distintas, em Curitiba, mas não obteve sucesso na tentativa de contato com o senador.

