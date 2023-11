CNJ não consegue intimar Moro e Gabriela Hardt, ex-juízes da Lava-Jato, sobre investigação

O CNJ tenta há um mês, sem sucesso, intimar Sergio Moro e Gabriela Hardt a respeito de uma representação disciplinar aberta em setembro contra os dois pelo corregedor nacional de Justiça, Luis Felipe Salomão.

Um oficial de Justiça esteve num escritório de Moro em duas ocasiões diferentes, em Curitiba, mas não encontrou o senador — ele estava em Brasília, segundo uma auxiliar. Ao pedir o contato telefônico do ex-juiz, o homem a serviço do CNJ ouviu uma negativa. Embora tenha deixado recado e também o próprio número à disposição, o oficial não foi procurado por Moro para concluir a intimação.

No caso de Gabriela, que deixou os casos da Lava-Jato em junho, as férias da juíza foram a razão do impedimento. Ela chegou a receber uma mensagem do oficial pelo WhatsApp, mas informou que estava numa viagem aos EUA (chegou a compartilhar a própria localização para comprovar a fala). headtopics.com

