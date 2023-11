CNJ inicia auditoria para investigar soltura de miliciano no Rio de Janeiro

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) alega que seguiu as normas corretamente e inseriu o documento no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) de maneira apropriada. No entanto, mesmo um dia após a sua soltura, a ordem de prisão não constava no sistema.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CARTACAPITAL: CNJ investiga soltura de miliciano no Rio de JaneiroA suspeita é de que servidores tenham facilitado a saída de Peterson Luiz de Almeida mesmo com mandado de prisão preventiva expedido contra ele

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Torcedores do Boca Juniors são agredidos e roubados no Rio de JaneiroArgentinos começam a chegar na cidade para final da Libertadores

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Saint-Tropez no Rio de Janeiro: Reserva Praia inaugura loja no hotel FairmontPonto de venda da marca carioca conta com produtos exclusivos, atende hóspedes da rede e já fatura o dobro do previsto

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: PM do Rio de Janeiro regula uso de mídias sociais pela corporaçãoA recomendação foi emitida após relatos de canais de militares que divulgaram transgressões disciplinares e até crimes

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

REVISTAISTOE: PF prende miliciano confundido com médico executado no Rio de JaneiroA Polícia Federal (PF) prendeu, nesta terça-feira, 31, Taillon Barbosa e seu pai Dalmir Barbosa. Investigações apontam que eles comandam a milícia que atua em

Fonte: RevistaISTOE | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: PF prende 10 suspeitos de pertencerem a milícias em operação no Rio de JaneiroAs prisões começaram na terça, quando policiais federais prenderam dois suspeitos de lideraram um grupo de milicianos

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕