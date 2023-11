CNI avalia que novo corte da Selic é insuficiente para impedir queda da atividade econômica

Nesta terça (31), num evento, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, disse que esperava que os juros caíssem depois dessa reunião do Copom e ressaltou que precisam cair ainda “mais depressa”, nas palavras dele. Na reunião do Copom de setembro, a Selic já tinha sido reduzida também em 0,5 ponto percentual. O corte desta quarta-feira foi o terceiro seguido na Selic, que começou a cair em agosto.

