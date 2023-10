Clube CHRO: João Adibe Marques (Cimed) foi a atração da 4ª edição da plataforma da EXAME para o RH

Este foi o tema central da quarta edição do Clube CHRO, plataforma da EXAME dedicada ao debate sobre desafios para os CHROs, sigla para Chief Human Resources Officer, liderança que está se tornando cada vez mais estratégica para os negócios.

O ano de 2023 tem sido de ótimas notícias para a farmacêutica. A aposta da companhia numa parceria com a fabricante de doces e balas Fini para a linha de hidratante labial Carmed, uma linha de hidratantes labiais com aroma que remete ao de balas, fez a companhia ter resultados inéditos nos últimos meses.

Com uma aposta ousada num marketing de influência e numa força de vendas engajada, a Cimed conseguiu expandir em 90% o mercado de hidratantes labiais no Brasil e multiplicar por 10 o volume de vendas deste produto. Atualmente, a Cimed vende 4 milhões de unidades por ano da linha Carmed.Adibe Marques compartilhou com os CHROs presentes alguns aspectos da cultura da empresa por trás dos ótimos resultados financeiros. headtopics.com

"O que move uma empresa é a força comercial dela", disse ele no Clube CHRO."E uma venda é motivada por rituais." Implantadas a partir de 2017, os rituais das lives semanais ajudam a empresa a engajar vendedores nas metas a serem batidas, bem como discutir eventuais problemas de execução das campanhas comerciais — e os ajustes de rota necessários.Um dos pontos altos da quarta edição do Clube CHRO foi o detalhamento sobre como foi definida a campanha de marketing digital do hidratante labial Carmed.

A estratégia por trás do convite às atrizes Larissa Manoela e Maísa para serem embaixadoras do hidratante labial começou muito tempo antes com uma escuta ativa junto aos vendedores da companhia."Uma campanha de sucesso começou com um exército de embaixadores do produto dentro da empresa", disse Adibe Marques.RH conectado com as necessidades dos clientes headtopics.com

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

exame »

Ex-Fortaleza explica por que Vojvoda não deixa o clubeÉderson relembrou a ótima passagem que teve no Leão do Pici e falou sobre o técnico argentino Consulte Mais informação ⮕

Torcida do Palmeiras lista opções para o clube após 'não' de Bruno HenriqueA torcida do Palmeiras cornetou a lista de possíveis reforços pelo Lance!, então abrimos para os palmeirenses falarem quem deve chegar! Consulte Mais informação ⮕

Ex-Liverpool é demitido de clube francês por agredir treinador, diz jornalMamadou Sakho estava fora dos planos do Montpellier desde fevereiro, mas situação se agravou nessa terça (24) Consulte Mais informação ⮕

Torcedores do Fluminense detonam Marlon: 'Não pode mais vestir a camisa do clube'Os torcedores do Fluminense não gostaram da atitude do zagueiro Marlon, durante jogo contra o Goiás, nesta quarta-feira (25). O atleta, que pediu silêncio para a torcida após marcar um gol, posteriormente anulado, foi bastante criticado nas redes sociais. Consulte Mais informação ⮕

Grupo político do Flamengo defende que clube não renove com GabigolConselheiros entendem que atacante não está performando e que ampliação do vínculo atrapalharia decisão de futuras gestões Consulte Mais informação ⮕

Grupo político do Flamengo defende que clube não renove com GabigolConselheiros entendem que atacante não está performando e que ampliação do vínculo atrapalharia decisão de futuras gestões Consulte Mais informação ⮕