Club Med Rio das Pedras: um paraíso entre o mar e a montanha

Logo ao cruzar o portão de entrada do Club Med Rio das Pedras, às margens da BR-101, em Mangaratiba, é possível sentir a atmosfera de um ambiente privilegiado pela natureza, com área de mais de 200 mil m² no coração da Mata Atlântica. O caminho com árvores em ambos os lados entre a entrada principal e a recepção exclusiva do La Réserve já dá um gostinho do que aguarda os hóspedes nessa reserva natural.

E o privilégio da localização é exponenciado pelo fato de as cores da floresta se confundirem, na outra extremidade do complexo, com o verde esmeralda do mar que banha a região, em uma extensão de praia que acompanha todo o resort. É um paraíso entre o mar e a montanha. Ao descer do transfer, que pode ser organizado pelo próprio hotel – com apoio desde o desembarque no aeroporto -, a percepção é de um serviço personalizado. Dois sorridentes concierges recebem o hóspede, chamando-o pelo nome, com águas de coco à mã

