Claudio Castro nomeia Arthur Monteiro para secretaria de Trabalho e Renda

A secretária de Trabalho Kelly Mattos, que estava no comando da pasta desde o início do ano, era uma indicação do vice-presidente nacional do Podemos Pastor Everaldo. O governo não teria aprovado a ida de Marcos Dias Pereira, irmão de Everaldo, para a prefeitura do Rio com Eduardo Paes (PSD). A indicação do substituto partiu do deputado Léo Vieira (PL), ex-secretário de Trabalho de Castro.

Segundo a assessoria do governo, Arthur Monteiro assume a pasta com a meta de aumentar o balcão de empregos do estado. O político é auditor fiscal licenciado da Receita Federal, advogado e já ocupou o cargo de Controlador-Geral do Município do Rio de Janeiro (CGM).

— É um privilégio ser lembrado pelo governador para assumir a Secretaria de Trabalho e Renda. Reforço meu compromisso com o desenvolvimento do estado. A nossa prioridade é a geração de empregos – declarou Monteiro.tem forte apoio de Claudio Castro

. O nomeado compartilhou uma foto nos stories do Instagram e escreveu: "A parceria é boa quando o povo ganha"., o cargo da secretaria de Trabalho e Renda terá Arthur Monteiro dividindo o poder com Thiago Rangel, também do Podemos. Mas os dois terão que dividi-lo ainda com o pré-candidato a prefeito de São João de Meriti, Léo Vieira (PL).

