Clara Moneke e Isacque Lopes protagonizam especial de Natal da Globo

Rio - Clara Moneke e Isacque Lopes estrelam o filme 'Ritmo de Natal', comédia romântica que vai animar as festas de fim de ano na TV Globo. O primeiro longa do Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo está em fase de finalização e chega às telinhas em dezembro, após pré-estreias no cinema e no Globoplay em novembro.

Tive a orientação de profissionais incríveis, que me tornaram uma pessoa capaz de gravar clipe e fazer show', conta a atriz, que chegou a gravar uma música inédita para o filme. Isacque também se destacou no elenco da obra de Rosane Svartman, dando vida à versão jovem de Benjamin, papel que dividiu com Samuel de Assis. O ator e cantor celebra o trabalho e a oportunidade de contracenar com Taís Araújo: 'Cresci vendo a Taís na TV.

