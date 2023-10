'#Clanessa' ainda vive! Amigas até hoje, Clara e Vanessa, do 'BBB 14', trabalham juntas em projeto sobre música

No "Big Brother Brasil" de edição 14, a torcida por elas era grande. Não apenas para ganhar os primeiros lugares da disputa, mas também por conta do romance que protagonizaram dentro da casa. Clara Aguilar e Vanessa Mesquita, ou "Claressa", como ficaram conhecidas juntas, foram até a final do jogo e são amigas até hoje!

Há um ano, elas lançaram um projeto sobre música juntas, o "Skull Talk Show". Nele, Vanessa, Clara e o DJ de São Paulo Eduardo Guilherme, gravam vídeo sobre rock. Falam sobre biografias, trazem bandas novas, notícias do ramo e também cobrem alguns shows. O primeiro episodio saiu em outubro de 2022 e o último lançado pelo grupo este ano foi em julho.

"Recebi o convite dessas senhoritas para fazer um novo videocast e seria maluco se negasse", escreveu Eduardo nas redes sociais, no dia em que apresentou o projeto. No Rock in Rio de 2022, Clara e Vanessa curtiram juntas e registraram momento nas redes sociais: "Mais uma aventura para a conta", escreveram. As duas chegaram a fazer um ensaio juntas para plataforma de conteúdo adulto. Ao EXTRA, em 2022, Clara contou que as fotos com Vanessa eram alguns dos conteúdos mais acessados.Hoje, Clara Aguilar é casada com o produtor musical Giu Daga. Já Vanessa, é noiva do compositor e produtor Thor Moraes, da banda Malta. headtopics.com

Vanessa foi a vencedora da edição 14 do "BBB" e Clara terminou a competição naquele ano em terceiro lugar. Veja mais fotos delas juntas, mesmo após terem terminado a convivência na casa mais vigiada do país.

