Cirurgia de Kate Middleton pede até duas semanas de internação e recuperação em três meses

Cirurgia de Kate Middleton, a princesa de Gales, pede até duas semanas de internação e recuperação em três meses; saiba mais, informou um comunicado oficial do Palácio de Kensington nesta quarta-feira. Segundo o anúncio, ela ficará afastada dos seus compromissos até a Páscoa, em 31 de março. Ocancelou sua agenda para acompanhar a esposa e "ficar ao lado dela tanto quanto possível", segundo o jornal The Times.

A cirurgia já estava programada e foi bem-sucedida, segundo Kensington, embora o tempo de internação e o tom do comunicado indiquem que seu estado de saúde é potencialmente sério. Em geral, pacientes que passam por procedimentos simples são liberados para voltar para casa pouco tempo depois. No caso de Kate, além das duas semanas no hospital, pode levar até três meses para a sua recuperação total. Foto de rei Charles III divulgada pelo governo do Reino Unido é criticada por alto custo para os contribuintes O palácio não deu detalhes sobre a condição da princesa, alegando que ela deseja manter seus registros médicos privados, mas descartou que seja cânce





