Cinco Minutos: Haddad corre atrás de prejuízos após fala de Lula sobre meta fiscal

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, espera manter conversas com líderes do Congresso para avançar na pauta econômica. O projeto da vez é o PL que altera as subvenções do ICMS.

Mas o presidente Lula deixou o chefe da economia em uma saia justa ao dizer que o Brasil não precisaria necessariamente zerar o rombo fiscal para o próximo ano. Ouça no podcastLula chama ministros para tratar da crise no Rio de Janeiro e o clima promete esquentar em Alagoas durante o lançamento do Novo PAC, com um palanque que reúne desafetos do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

