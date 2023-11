Cigarros eletrônicos: a ilusão do vape e os riscos para a saúde

Coloridos, modernos, de diferentes sabores e cercados de fake news. Os cigarros eletrônicos, também conhecidos como pods ou vapes, crescem em popularidade entre crianças e adolescentes — deixando especialistas em alerta para o adoecimento em massa que deve ocorrer nos próximos anos. A ilusão de que o cigarro eletrônico seria menos prejudicial do que o tradicional, ou até mesmo inofensivo, é amplamente disseminada online.

Estudos recentes apontam para o impacto das redes sociais na popularização do vape, os retratando como glamurosos, saudáveis e seguros — o que, segundo especialistas, não poderia estar mais longe da realidade. Saiba também: Vape de vitaminas? Cientistas alertam sobre riscos de inalar os nutrientes O resultado são ondas de jovens que usam os dispositivos sem ter consciência de seus efeitos nocivos, como relata a pediatra e pneumologista do Hospital Pequeno Príncipe, Débora Chong: 'São verdadeiros lobos em pele de cordeiro.' Ela explica que, com ou sem nicotina, os pods podem trazer sérias complicações à saúd

