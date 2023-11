Cientistas foram caçar combustível fóssil, mas o que encontraram pode ajudar a salvar o mundo; entenda a descoberta

Dois cientistas foram procurar combustíveis fósseis no subsolo do nordeste de França, mas não esperavam descobrir algo que pudesse impulsionar o esforço para enfrentar a crise climática.

O hidrogênio branco é “muito promissor”, concordou Isabelle Moretti, investigadora científica da Universidade de Pau et des Pays de l'Adour e da Universidade de Sorbonne e especialista no assunto. “Agora a questão já não é sobre o recurso… mas onde encontrar grandes reservas econômicas”, disse ela à CNN.

O núcleo da Terra está vazando, segundo cientistas; entenda o que isso significaCientistas detectaram uma quantidade surpreendente de uma versão rara de gás hélio, chamada hélio-3, em rochas vulcânicas em uma ilha no Canadá Consulte Mais informação ⮕

O Congresso Nacional deve aprovar a reforma tributária antes do fim deste ano?O diretor-executivo para as Américas do grupo Eurasia, Christopher Garman, analisa se a reforma tributária em andamento deverá se aprovada até o fim do ano. Consulte Mais informação ⮕

Conferência Nacional de Educação tem sua etapa municipal abertaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Volta Redonda ganha segundo Centro Dia de Atendimento à Pessoa com DeficiênciaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Ministro assina retirada do Porto de Santos do Programa Nacional de DesestatizaçãoA decisão da União permite que a iniciativa privada invista apenas em obras estruturantes no terminal Consulte Mais informação ⮕

Valor de mercado do bitcoin supera Tesla e criptomoeda é ‘centro dos holofotes’Bitcoin virou o tema principal de especialistas com expectativas por ETF nos EUA; valor de mercado supera Tesla, Visa, Mastercard e outras grandes empresas Consulte Mais informação ⮕