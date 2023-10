Cientistas da Alemanha recriam perfume usado em múmia egípcia de 3,5 mil anos

, conseguiram desvendar uma antiga fragrância usada nas práticas de mumificação do Egito Antigo por volta de 1450 a.C. A ação ocorreu após analisarem o corpo de uma mulher que foi ama de leite do Faraó Amenófis II.

Liderada pela arqueóloga Barbara Huber, do Instituto, uma equipe de investigadores conseguiu recriar a fragrância do óleo de embalsamento utilizado na época, há mais de 3,5 mil anos. Os pesquisadores analisaram o chamado jarro canópico, no qual os pulmões embalsamados da ama de leite, identificada como Senetnay, foram colocados.

O jarro, que foi encontrado durante uma escavação no Vale dos Reis há mais de um século, está agora guardado no Museu August Kestner, na Alemanha. Usando métodos avançados, os cientistas conseguiram identificar as notas de fragrância do óleo de embalsamamento, embora o conteúdo do frasco já tivesse desaparecido há muito tempo. headtopics.com

Após examinar a composição molecular, os cientistas descobriram que os bálsamos consistiam em uma mistura de cera de abelha, óleos vegetais, gorduras, resinas, uma substância perfumada e outros compostos. Para Barbara, a descoberta foi como uma viagem no tempo, já que foi possível perceber a influência das rotas comerciais egípcias no mundo antigo.

– Estamos muito satisfeitos por poder apresentar na exposição esta pesquisa completamente nova, que acaba de ser publicada. Estamos particularmente ansiosos para proporcionar aos nossos visitantes uma experiência sensorial do passado – disse Mads Holst, diretor do museu. headtopics.com

Consulte Mais informação:

JornalOGlobo »

Cientistas reconstroem rosto de múmia mais famosa do Peru, uma jovem inca sacrificada há 500 anosEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias. Consulte Mais informação ⮕

Google inclui IA em programa que paga pela descoberta de bugsPesquisadores que encontrarem falhas na IA generativa da empresa poderão ser recompensados Consulte Mais informação ⮕

Paisagem congelada há 14 milhões de anos é descoberta na AntártidaCientistas revelaram a descoberta de uma extensa paisagem congelada sobre o gelo da Antártida com colinas e vales moldados por rios antigos Consulte Mais informação ⮕

Brasileira foi descoberta pela agência do BTS no Instagram; conheça Samara HenriquesParticipante do reality show “The Debut: Dream Academy” conversou com a CNN Brasil sobre ser fã de k-pop e como foi descoberta pelo conglomerado HYBE Consulte Mais informação ⮕

Cientistas descobrem paisagem antiga em área remota da TerraDe acordo com autor do estudo, região abaixo da camada de gelo da Antártida Oriental é 'menos conhecida do que a superfície de Marte' Consulte Mais informação ⮕

Polícia do Rio descobre plano de atentado contra o governador Cláudio Castro e sua famíliaDescoberta ocorre depois de ataques da milícia ao transporte público; segurança do governador foi reforçada Consulte Mais informação ⮕