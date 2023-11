Cientistas criam folículos capilares com impressora 3D em tecido de pele humana

Pesquisadores do Instituto Politécnico Rensselaer, nos Estados Unidos criaram folículos capilares com impressora 3D em tecido de pele humana cultivado em laboratório. Eles iniciaram o processo cultivando amostras de células da pele e folículos em laboratório, após o que são misturadas com proteínas especiais e outros materiais para criar a chamada “bio-tinta”.

Essa substância é então inserida na pele cultivada em laboratório por meio de uma agulha fina que constrói a estrutura camada por camada, como qualquer forma de impressão 3D. Eventualmente, as células da pele migram para os canais que circundam as células ciliadas, criando estruturas semelhantes a folículos capilares profundamente incrustadas na camada dérmica da pele. O problema desses tecidos artificiais é que eles não têm uma forte durabilidade, segundo os cientistas duram de duas a três semanas, o que não é tempo suficiente para o desenvolvimento dos fios de cabel





