Cidades do Rio permanecem sem energia elétrica após tempestade

Cidades mais afetadas foram Niterói, São Gonçalo, Maricá e Petrópolis. Mais de cem mil moradores foram atingidos. Algumas residências estão há mais de 60 horas sem luzMaria do Carmo, de 73 anos, está há oito dias sem luz. Com ela moram quatro pessoas, três cachorros e um gato — Foto: Domingos Peixoto / Agência O Globo inco dias depois da tempestade e ventania que atingiram municípios do Rio, consumidores ainda permanecem sem energia elétrica.

As cidades mais afetadas foram Niterói, São Gonçalo, Maricá e Petrópolis. Estima-se que cerca de cem mil moradores tenham sido atingidos em Niterói e São Gonçalo. Embora a Enel, distribuidora de energia, garanta que 98% dos clientes já tiveram o fornecimento de luz restabelecido, ainda há muitos sem o serviço essencial há mais de 60 horas. Em alguns casos, o serviço foi restaurado, mas voltou a ser interrompido, ou está intermitent





