Cidade do Rio decreta ponto facultativo para a próxima semana

A Prefeitura do Rio de Janeiro instituiu ponto facultativo para a sexta-feira (dia 3), após o Feriado de Finados. O decreto nº 53.417 foi publicado nesta semana no Diário Oficial da cidade e tem repercussão nas repartições dos "órgãos e entidades integrantes da administração pública estadual direta, autárquica e fundacional".

Lula diz que não quer Forças Armadas ‘na favela brigando com bandido’: 'Enquanto for presidente, não tem GLO'

Brasil Manchetes

Consulte Mais informação:

jornalextra »

Tiroteios deixam 16 mortos e mais de 50 feridos em cidade dos EUAAutoridades de Lewiston, em Maine, pediram para que as pessoas não saiam de casa na noite desta quarta-feira, 25 Consulte Mais informação ⮕

Tiroteios deixam pelo menos 16 mortos e mais de 50 feridos em cidade dos EUAAutoridades de Lewiston, em Maine, pediram que as pessoas não saiam de casa na noite desta quarta-feira, 25 Consulte Mais informação ⮕

Tiroteios deixam pelo menos 22 mortos e mais de 50 feridos em cidade dos EUAAutoridades de Lewiston, em Maine, pediram que as pessoas não saiam de casa na noite desta quarta-feira, 25 Consulte Mais informação ⮕

EUA: Tiroteio em massa deixa mortos em pequena cidade americana; atirador é considerado foragidoPolícia afirma que pelo menos dois locais na cidade de Lewiston, um restaurante e um centro de boliche, foram alvo de atirador. Consulte Mais informação ⮕

Mulher dá à luz em carro de aplicativo em cidade no DFMulher dá à luz em carro de aplicativo em cidade no DF. O momento de susto ocorreu na última segunda-feira (23) no município de Ceilândia. A motorista de aplicativo Iara Alencar dos Santos foi surpreendida pelo nascimento de um bebê ao aceitar uma corrida. Consulte Mais informação ⮕

Projeto Aqua Nave chega a Miguel Pereira no aniversário da cidadeNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕