Cidade do México enfrenta grave crise hídrica

Sétima maior região metropolitana do planeta, a Cidade do México, com 22 milhões de habitantes, enfrenta a mais grave crise hídrica de sua história.De acordo com especialistas locais, os reservatórios que abastecem a capital mexicana caíram a menos de 40% de sua capacidade, e podem secar completamente no próximos meses.Os índices pluviométricos da região estão abaixo do normal há cinco anos, segundo autoridades.

A estiagem atípica para os padrões locais, avisam cientistas, é resultado do agravamento das mudanças climáticas.Além de fazer a chuva sumir, o aquecimento global também intensificou as ondas de calor que se abatem sobre o México durante o verão.Uma combinação explosiva, que faz aumentar o consumo de água justamente quando é preciso economizar.Como resultado, o governo foi obrigado a introduzir severo racionamento de água, impactando especialmente os mais pobre

