Cidade da Grande São Paulo terá passe livre para todos a partir de novembro

São Caetano do Sul, cidade do ABC Paulista, terá passe-livre para todas as pessoas nos ônibus operados por uma empresa a partir do dia 1º de novembro. A decisão foi aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores do município e terá custo de R$ 2,9 milhões aos cofres públicos.

Atualmente, a tarifa de ônibus local custa R$ 5. E a cidade tem 48 coletivos distribuídos em dez linhas. Além da Vipe, opera também em São Caetano do Sul a Next Mobilidade, abarcando ônibus intermunicipais gerenciados pela EMTU. Esses continuarão cobrando tarifa. A prefeitura acredita que a demanda por transporte deverá crescer 50% com a gratuidade, levando a uma melhora do trânsito e reduzindo a poluição.

