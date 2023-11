Cidadãos resgatados na Faixa de Gaza chegam ao Brasil. Os brasileiros resgatados da guerra na Faixa de Gaza já estão no Brasil. O repórter Vinícius Assis acompanhou o embarque deles no Egito. As crianças bem que queriam aproveitar a piscina na manhã desta segunda-feira (13). Ahmed Adbushanab, de 10 anos: “Eu queria pular, mas não dá”. Repórter: “Por quê?” Ahmed: “Porque não tem sol. E a gente não vai poder ficar abrindo as malas para trocar de roupa”.

Mas no café do hotel, todos só falavam sobre a noite de sono que tiveram. “Minha noite foi a melhor, porque eu dormi em um colchão e não no chão como eu dormia na minha casa. Eu consegui dormir a noite toda”, conta Bader, de 11 anos. “Primeira noite tranquilo desde 37 dias, sem bombardeio, sem o avião de monitoramento, que ele faz barulho muito terrível. Então, a gente dormiu um pouco, mas dormiu. A gente precisa descansar uma semana quando chegar, porque o que a gente passou não é coisa fácil, não”, diz Hassan Habe

:

CARTACAPİTAL: Brasileiros repatriados da Faixa de Gaza chegam ao BrasilSão 22 brasileiros de nascimento, sete palestinos naturalizados brasileiros, três palestinos familiares próximos

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação »

G1: Avião da FAB traz grupo de brasileiros e palestinos resgatados da Faixa de GazaPousou em Brasília, na noite desta segunda-feira (13), o avião da Força Aérea Brasileira (FAB) com o grupo de 32 pessoas resgatadas na Faixa de Gaza — a maioria brasileiros. Eles aguardavam a autorização para deixar a região desde o início do conflito entre Israel e o Hamas, há mais de um mês.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Brasileiros repatriados da Faixa de Gaza chegam à Base Aérea de Brasília Brasil eiros e familiares repatriados da Faixa de Gaza chegaram à Base Aérea de Brasília, nesta segunda-feira (13). O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) foi ao local para fazer a recepção dos cidadãos, que esperaram mais de três semanas até conseguir autorização para conseguir sair do enclave atingido pela guerra entre Israel e o Hamas.

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

G1: Avião com resgatados da Faixa de Gaza pousa no RecifePousou no Recife, na noite desta segunda-feira (13), o avião da Força Aérea Brasil eira (FAB) que transportou o grupo de 32 pessoas resgatadas na Faixa de Gaza.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

VEJA: Ministro da Defesa de Israel afirma que Hamas perdeu o controle da Faixa de GazaO ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, afirmou que o grupo militante palestino Hamas “perdeu o controle” da Faixa de Gaza, depois de 16 anos. Durante uma reunião com prefeitos de cidades israelenses na fronteira de Gaza, contradizem uma fala anterior do premiê.

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação »

G1: O fim do bairro mais bonito da Faixa de GazaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »