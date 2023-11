Cidadão brasileiro, Hamilton brinca sobre aprender português e 'busca' namorada

Mas acho que tenho que morar aqui com tempo, talvez arrumar uma namorada brasileira”, brincou.As disputas de 2023Com 220 pontos, Lewis Hamilton ocupa o terceiro lugar do Mundial de construtores, atrás dos 240 de Sergio Pérez, da Red Bull. E não pensou duas vezes na hora de escolher entre o vice-campeonato da temporada e uma vitória no GP de São Paulo.“É claro, eu escolheria o Brasil. É um privilégio vencer aqui.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

CNNBRASIL: Secretaria aposta no turismo interno e de entretenimento em SPPasta aposta no turismo de entretenimento como gerador de renda e emprego no município

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

O_ANTAGONISTA: Deputado diz que imposto sobre armas é perseguição a cidadão de bemAinda de acordo com o deputado, “as tropas não conseguem estar em todos os lugares para protegerem o cidadão'

Fonte: o_antagonista | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Quatro estados apresentam crescimento de casos de Covid-19; veja quaisNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Israel não concordará com cessar-fogo, diz Netanyahu sobre guerraNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: CBF divulga áudio do VAR no pênalti marcado em Soteldo em Corinthians x SantosNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Boca Juniors emite nota recomendando torcedores a não cometerem atos racistasNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕