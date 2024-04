Ciclista amador percorre distância entre Gijón e Ribadeo mais rápido que o trem

📆 03/04/2024 15:07:00

📰 elpais_brasil ⏱ Reading Time:

43 sec. here

7 min. at publisher

📊 Qulity Score:

News: 38%

Publisher: 53%

Transporte Notícia

Manuel Carrelo, conhecido como Nenón, vive em Ribadeo (Lugo) e há algumas semanas viajou de carro para Gijón (Astúrias), onde sua namorada mora. Quando consultou os horários do trem para voltar para casa e apoiado pelo bom tempo, surgiu o desafio: 'O mais rápido leva um pouco mais de quatro horas e meia; o mais lento, mais de seis; e pensei que levaria o mesmo tempo para fazer o percurso de bicicleta', afirma este ciclista amador da equipe de ciclismo da Aerodynamics Academy de Castropol, que, sem querer, transformou seu hobby em um ato reivindicativo que evidencia, mais uma vez, o estado das viagens de trem no norte da Espanha. Nenón percorreu os aproximadamente 150 quilômetros entre Gijón e Ribadeo em 4 horas e 38 minutos. O interessante é que o trem de bitola métrica (antiga FEVE) faz o mesmo percurso entre quatro horas e meia e seis horas, dependendo do horário, ou seja, no pior dos casos, leva quase uma hora e meia a mais do que esse atleta para percorrer a mesma distância.

Ciclista, Trem, Viagem, Distância, Espanha