Cia Chirulico encerra temporada do 'Circo de Verão' com espetáculo especial na Praia Campista

A Cia Chirulico está encerrando a temporada do 'Circo de Verão' com um espetáculo especial na Praia Campista. Iniciado no mês passado em celebração ao mês do Circo, o evento teve sua última apresentação adiada devido às chuvas. Para este grandioso encerramento, a Cia Chirulico se junta ao espetáculo O Circo a Céu Aberto, com Fabiano Freitas, diretamente do Sana. As cortinas se abrem nesta sexta-feira (5), às 19h, ao lado do parquinho na orla da Praia Campista.

A classificação do evento é livre e a entrada é gratuita, com contribuição espontânea ao chapéu dos artistas. Como parte do compromisso da companhia com a inclusão, os espetáculos contarão com a presença de um intérprete de LIBRAS como recurso de acessibilidade comunicacional. Além disso, protetores auriculares serão disponibilizados para pessoas neurodiversas sensíveis ao som, caso necessite

