Chuvas no Rio: sobe para 12 número de mortos; Castro reclama de alagamento na BR-040 e anuncia ‘cartão recomeçar’ na próxima semana

O governador Cláudio Castro afirmou no início da tarde desta segunda-feira que subiu para 12 o número de vítimas das chuvas que atingiram o Estado do Rio de Janeiro entre a noite de sábado e madrugada deste domingo, dia 14. O corpo de Sérgio Carlos, de 57 anos, foi encontrado em São Mateus, bairro de São João de Meriti. Há ainda dois desaparecidos: um homem identificado como Jackson da Silva, do Complexo do Chapadão, e uma mulher desaparecida no Rio Botas.





