Christiane Torloni viraliza com vídeo impressionada com garçom

Doze anos após fazer sucesso com o meme 'Hoje é dia de rock, bebê', no Rock in Rio 2011, Christiane Torloni voltou a viralizar neste sábado, 4. Um vídeo da atriz de 66 anos impressionada com a habilidade de um garçom em abrir uma garrafa de champanhe está circulando na web. Nele, Torloni diz: 'Deve ser bom de cama'. A situação aconteceu na tarde deste sábado, 4, enquanto a atriz almoçava com amigos no restaurante Sancho, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio

JORNALEXTRA: Christiane Torloni viraliza em vídeo ao elogiar garçom: 'Deve ser bom de cama'Atriz virou meme no Rock in Rio 2011 com a frase 'Hoje é dia de rock, bebê'

EXAME: Veja como assistir ao jogo do Barcelona hojeVeja como assistir ao jogo do Barcelona hoje (Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images)se enfrentam neste sábado, 4, às 17h, no Estádio Anoeta, na Espanha. A partida é válida pela 12ª rodada da La Liga. . O time ocupa a quarta posição, com 24 pontos, estando a quatro pontos do líder Real. Por outro lado, o Real Sociedad, que venceu o Buñol por 1 a 0 na Copa do Rei, volta suas atenções para a disputa do Campeonato Espanhol. Na quinta posição, com 19 pontos, a equipe empatou em 2 a 2 com o Rayo Vallecano na última rodada.Remiro; Traore, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Mendez, Zubimendi, Merino; Kubo, Oyarzabal, Barrenetxea.Ter Stegen; Cancelo, Araujo, Kounde, Balde; Gavi, Romeu, Gundogan; Raphinha, Lewandowski, Felix.

EXAME: Jogos de hoje, sexta-feira, 3; onde assistir ao vivo e horáriosJogos do PSG e Al Hilal são os destaques de hoje

EXAME: Dólar hoje 3/11: abre em queda com repercussão de Copom e FedMoeda americana abre em queda com mercado reagindo às decisões monetárias do Copom e Fed

CNNBRASİL: Por que o discurso hoje do líder do Hezbollah desperta atenção e preocupação ao Ocidente?Hassan Nasrallah pode quebrar silêncio sobre o conflito e sinalizar para escalada regional

JORNALODİA: Tadeu Schmidt declara torcida pelo Fluminense e posa com cavalinho: 'Hoje, eu sou tricolor'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

