Christiane Torloni não renova contrato com a TV Globo

Christiane Torloni não está mais entre os artistas de contrato fixo da TV Globo. A atriz não teve seu contrato de quase 50 anos renovado nesta segunda-feira, 1. “Com esse momento divertidíssimo encerro, com chave de ouro, minha parceria com a TV Globo, que nos anos 70 era chamada de Vênus Platinada. Eu tenho orgulho de ter vivido a ‘Golden Era’ de uma empresa que contou com os melhores de sua época”, escreveu a atriz, se referindo à participação no Masked Singer Brasil.

Ao se colocar como uma das que viveram a chamada 'fase de ouro' da emissora, e usando o verbo no passado (“contou com os melhores de sua época”), a atriz expõe uma ironia e tanto: refere-se ao fato de que agora, sem os tais talentos de outrora a emissora já não é mais a mesma. Quem viveu, viveu. Coloca-se, mais uma vez, no papel que sempre gostou de exercer, o de diva. Isso só traduz o que muita gente que continua lá dentro acha de sua personalidade. A fama de difícil a fez ser taxada de antipática e gross

