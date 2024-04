Christiane Pelajo será âncora da CNBC Brasil

A jornalista saiu da Globo em 2022 e deve comandar um telejornal na CNBC Brasil, uma versão brasileira da NBC, de 53 anos, foi anunciada nesta terça-feira, 02, como âncora do CNBC Brasil. A emissora é a versão nacional da NBC e chega ao País nos próximos meses. "Estou honrada e animada em ser âncora da CNBC no Brasil. Estou mergulhada no universo de negócios, inovação, tecnologia e criatividade. Este novo desafio tem total sinergia com o trabalho que venho fazendo nos últimos dois anos.

Vamos mexer com o jornalismo de negócios aqui no Brasil (...) Vai ser histórico e não vejo a hora de dizer 'Boa noite' de novo, no ar!", escreveu Christiane Pelajo, em postagem no Instagram.Christiane Pelajo nega rumores e afirma que nunca teve problemas com William WaackChristiane Pelajo irá apresentar um dos principais noticiários em horário nobr

