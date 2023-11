Chile e Colômbia convocam o retorno de embaixadores em Israel

Isso porque os alunos da graduação a distância foram melhor avaliados na prova que mede conhecimentos técnicos do curso e tiveram desempenho pior na prova de conhecimentos gerais

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALOGLOBO: Bolívia rompe relações com Israel, e Colômbia e Chile convocam embaixadores após ofensiva em GazaBolívia rompe relações com Israel, e Colômbia e Chile convocam embaixadores após ofensiva em Gaza

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Bolívia rompe relações com Israel por guerra em Gaza; Chile e Colômbia convocam embaixadoresNão é a primeira vez que a Bolívia corta relações com Israel em consequência de uma operação em Gaza

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Netanyahu diz que Israel não vai interromper guerra contra o HamasO primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse nesta segunda-feira que Israel não ...

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕

BBCBRASIL: Conflito Israel-Hamas: Israel não tem plano para Gaza depois da guerra, dizem especialistasDepois de mais de três semanas de conflito, há muitas questões sobre os ataques israelenses e o que acontecerá depois

Fonte: bbcbrasil | Consulte Mais informação ⮕

BBCBRASIL: Bolívia rompe relações com Israel por 'ofensiva militar desproporcionada' em GazaAlém da decisão do governo boliviano, Chile e Colômbia também convocaram os embaixadores em Israel para conversas.

Fonte: bbcbrasil | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Entenda: por que o Brasil, ao contrário de Chile, Colômbia e Bolívia, não entrará em conflito diplomático com Israel?Fontes diplomáticas dizem que Itamaraty não fará nada que possa dificultar papel do país na negociação coletiva na ONU ou atrapalhar negociações para retirar cidadãos em Gaza

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕