Chico Buarque tem pedido de danos morais negado pela justiça

A Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis da corte reformou a decisão da primeira instância e considerou “improcedente” o pedido de danos morais apresentado por Chico Buarque. O relator do caso defendeu que o pedido tinha fundamento e sugeriu que a multa fosse reduzida para R$ 15 mil. No entanto, os outros dois integrantes da corte acataram a tese da defesa do senador e consideraram o pedido improcedente.

A postagem compartilhada por Flávio Bolsonaro e contestada por Chico Buarque foi considerada como uma única imagem, sem críticas objetivas e diretas ao autor da ação, não sendo considerada ofensiva

