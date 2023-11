Chicão será responsável pela integração das categorias de base com o elenco profissional do Corinthians

O ex-zagueiro Chicão, ídolo corintiano, será responsável pela integração das categorias de base com o elenco profissional. 'Agora é oficial. Chicão vai fazer a parte de integração nossa entre a base e o profissional, que é o trabalho que eu fazia com o Alessandro na minha época de assessor', afirmou o mandatário eleito, em entrevista ao programa. Augusto Melo ainda não anunciou quem será o executivo de futebol do clube.

Rodrigo Caetano, profissional que trabalha no Atlético-MG, é um dos nomes cotados, mas o novo presidente não confirmou. Alexandre Mattos, ex-Palmeiras e atualmente no Athletico Paranense, foi descartado. 'Não, a gente ainda está monitorando. Não tem como falar isso. A gente assume a partir do dia 2. Estamos monitorando há mais de um mês todo bom executivo de mercado atualizado, que nos ajude a montar um grande time', afirmou. Com 2.771 votos, contra 1.413 do candidato da situação, André Negão, Augusto quebrou uma hegemonia de 16 anos da chapa Renovação e Transparência e se elegeu presidente do Corinthians pelo triênio 2024-2





portalR7 » / 🏆 11. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Corinthians: Renato Augusto detalha 'novela' e admite ouvir outras ofertasMeia do Timão falou com a imprensa na zona mista após o empate de 1 a 1 entre Corinthians e Santos no último domingo (29)

Fonte: Mundo ESPN - 🏆 31. / 51 Consulte Mais informação »

Veja até quando Renato Augusto quer renovar com o CorinthiansRenato Augusto se declarou ao Corinthians e vê a possibilidade de se tornar técnico após pendurar as chuteiras

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Neto comenta risco de queda do Corinthians e critica Renato Augusto: 'Não pode ser titular'O Corinthians venceu o Athletico Paranaense na última quarta-feira (1) e se afastou da zona de rebaixamento. Após o jogo, o ex-jogador Neto falou sobre o risco de queda do time paulista e aproveitou para criticar a atuação do meia Renato Augusto.

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Renato Augusto tem futuro incerto no Corinthians e pode não renovar para 2024Notícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »

Bicampeão da Libertadores, Felipe Melo chora antes da decisão contra o Boca JuniorsZagueiro de 40 anos se emocionou durante a execução do Hino Nacional no Maracanã

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Primeiras-damas do Flu se reúnem no Maracanã: 'mulheres adoradas' diz esposa de Felipe MeloJuntas no estádio em torcida do tricolor esposas de jogadores e famílias garantem o clique antes da partida

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »