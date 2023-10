Chelsea x Brentford: onde assistir, horário e prováveis escalações do jogo pela Premier League

. Os Blues passaram por um momento difícil, mas conseguiram se recuperar nas últimas rodadas; a parada deste sábado é contra um de seus rivais londrinos, enfraquecidos sem o craque Ivan Toney.

O Chelsea teve gastos astronômicos nas últimas três janelas de transferência, mas não conseguiu mostrar um ímpeto suficiente para conquistar qualquer vaga europeia, terminando 2022-23 na segunda metade da Premier League. A chegada de Mauricio Pochettino, em julho, levou a uma pequena oscilação de resultados. Nas jornadas mais recentes, o Orgulho de Londres se recuperou e conseguiu sete pontos de nove disputados, subindo até o 10º lugar da tabela.

38ª edição do Bahia Juniors Cup, em Salvador (BA), tem recorde com 350 atletas de sete países e começa neste sábado

