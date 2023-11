Chega a denúncia, a gente cobra!

Os moradores da Rua Fontoura Chaves, em Água Santa, pelo menos por enquanto vão poder ficar mais tranquilos…Depois que a coluna denunciou, na última sexta, a cracolândia que se formava no local, a Subprefeitura da Zona Norte imediatamente foi lá e botou ordem.

Não dá pra adivinhar qual será a reação deles…“A gente fica muito aliviado, porque estava insustentável. Ver crianças saindo da escola e vendo aquelas cenas de uso de drogas, a qualquer hora, era muito triste. Dava medo. Fora a sujeira, o mal cheiro, era um horror”.

