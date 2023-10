Chefe do tráfico que atua na Bahia é preso na Zona Oeste

Rio - Um dos chefes do tráfico que atua na Bahia e em outros estados do país foi preso, nesta sexta-feira (27), durante operação realizada pela Polícia Civil da Bahia. João Ricardo Cardoso Mota, conhecido como Rick ou R7, foi localizado na Muzema, Zona Oeste do Rio. Contra ele, havia um mandado de prisão em aberto expedido pela justiça baiana.

“O chefe do grupo foi alcançado no Rio de Janeiro e o '02' foi preso na cidade de Santana da Parnaíba, em São Paulo”, afirmou o diretor do Denarc, delegado José Alves Bezerra. Segundo a polícia, a quadrilha foi investigada por um ano e após coletas de provas, como quebras de sigilo bancário e telefônico, pediu a prisão dos alvos.

