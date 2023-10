Chefe do tráfico na Bahia é preso pela Polícia Civil do Rio na Muzema, comunidade dominada pela milícia

João Ricardo Cardoso Mota, o Rick ou R7, foi preso na manhã desta sexta-feira em uma ação conjunta entre a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco-IE) e Subsecretaria de Inteligência (Ssinte). Considerado um dos chefes do tráfico de drogas que atua na Bahia e em outros estados do país, ele foi encontrado na Muzema, na Zona Oeste do Rio, área dominada pela milícia.

Genário Fernandes Pereira Moreno, o Genaro, é apontado pela Polícia Civil como chefe do tráfico na Favela da Guacha, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense — Foto: Reprodução 'O Rio de Janeiro virou esse ponto de encontro de criminosos', diz governador em reunião sobre ações contra crime

São cumpridos mandados de prisão em 11 cidades, distribuídas em cinco estados: Santana do Parnaíba, São Paulo e Diadema, em São Paulo; Rio de Janeiro; Petrolina, em Pernambuco; Ilhéus, Itabuna e Teixeira de Freitas, na Bahia; além de Brusque e Ascurra, em Santa Catarina. headtopics.com

Milícia responsável por caos no Rio foi fundada por policiais, expandiu-se pelo estado na última década e vive crise interna após morte de ex-chefe Além de Mota, outro integrante da organização, conhecido como Paulista, também foi preso em São Paulo. Segundo a polícia, ele é considerado o “02” do grupo.Na última semana, o governador, Cláudio Castro, afirmou, durante entrevista coletiva, que investigações da Polícia Federal e da Polícia Civil do estado indicam que

— Está muito claro que isso não é mais um problema do Rio de Janeiro, esse é um problema do Brasil. Não são mais organizações criminosas pontuais que estão aqui ou ali. Não. Hoje, são verdadeiras máfias que estão alastradas pelo Brasil inteiro. Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará, Bahia, Rio Grande do Norte. A gente está vendo isso se alastrar a cada dia. headtopics.com

