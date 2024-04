Chefe das Forças Armadas de Israel reconhece erro grave em ataque que matou agentes humanitários na Faixa de Gaza

📆 03/04/2024

O chefe das Forças Armadas de Israel reconheceu que o ataque que matou sete agentes humanitários na Faixa de Gaza foi um erro grave. O grupo distribuía comida para os palestinos. Equipes de saúde retiraram da Faixa de Gaza os corpos dos seis estrangeiros mortos no bombardeio. Eles foram levados para o Egito e de lá serão transferidos para os países de origem das vítimas. A sétima vítima era um palestino que também trabalhava para a ONG World Central Kitchen. O chef José Andrés, fundador da organização, disse em entrevista à agência de notícias Reuters que o os trabalhadores humanitários foram atacados de maneira sistemática, carro por carro. Andrés afirmou que a ONG estava em comunicação com o Exército de Israel e que os militares sabiam da movimentação do comboio pela estrada, um lugar que foi declarado zona sem conflito.

