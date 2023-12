Chefe da segurança de bicheiro sofre atentado no Rio de Janeiro

Márcio Araújo disse à polícia que estava em casa quando seis homens armados e encapuzados atiraram contra a fachada de sua casa. Apontado como chefe da segurança do bicheiro Rogério Andrade, o policial militar reformado Márcio Araújo de Souza sofreu um atentado na noite desta sexta-feira (15). De acordo com informações da polícia, câmeras de segurança registraram homens armados e de capuz entrando no condomínio onde ele mora, na Ilha de Guaratiba, Zona Oeste do Rio.

As imagens mostram que o grupo gritou pelo nome de Márcio e, sem resposta, os criminosos atiraram na fachada da casa dele, que estava acompanhado da mulher e do filho. O policial e a família se abrigaram dos tiros num dos quartos mais seguro do imóvel. Pelas imagens das câmeras de segurança, ele viu seis homens fortemente armados, em dois veículos uma SUV e um Onix. O chefe da segurança de Rogério Andrade disse à polícia que só saiu do esconderijo depois que os tiros cessaram e os bandidos deixaram o local





