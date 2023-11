Chefe da ONU está 'horrorizado' com bombardeio a campo de refugiados em Gaza, diz porta-voz

'Em Gaza, mulheres, crianças e homens passam fome, ficam traumatizados e morrem devido aos bombardeios. Perderam toda a fé na humanidade e toda a esperança no futuro', insistiu Griffiths, ao voltar de uma viagem a Israel e à Cisjordânia. O diretor da Agência da ONU para os Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini, entrou em Gaza nesta quarta-feira pela passagem de fronteira de Rafah, segundo Dujarric.

