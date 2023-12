Chefe da maior milícia do Rio passará por audiência de custódia

Rio- Luis Antônio da Silva Braga, chefe da maior milícia do Rio e preso no último domingo (24), vai passar por audiência de custódia na tarde desta terça-feira (26). A sessão, prevista para às 13h, será realizada por videoconferência. O miliciano está detido na Penitenciária Laércio Costa da Silva Pelegrino, conhecida como Bangu 1, no Complexo de Gericinó.

A prisão de Zinho foi negociada entre os advogados do miliciano e a Polícia Federal e a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. O miliciano tem, pelo menos, 12 mandados de prisão expedidos pela Justiça. Foragido desde 2018, Zinho comandou as recentes ações criminosas que pararam a Zona Oeste. O criminoso é alvo de seis denúncias do Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ). Sendo elas, por homicídios, lavagem de dinheiro, corrupção de policiais e extorsão. Zinho também é acusado de ser o mandante da morte do ex-vereador Jerônimo Guimarães Filho, o Jerominh





