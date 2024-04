Chefe da diplomacia dos EUA confunde Suécia com Suíça em postagem

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Anthony Blinken, visitou Paris nesta terça-feira, 2, para uma reunião com o presidente francês, Emmanuel Macron. Antecipando o encontro, o perfil do Departamento de Estado fez um anúncio na plataforma X, antigo Twitter, com um vídeo mostrando o mapa da Europa e fotos da capital francesa. Tudo estaria certo, se não fosse a gafe geográfica cometida pelo governo americano, que confundiu a Suécia com a Suíça no post, agora apagado.

O erro de geografia básica ocorre menos de um mês depois que o secretário recebeu o primeiro-ministro da Suécia, Ulf Kristersson, e o ministro das Relações Exteriores do país, Tobias Billstrom, em Washington. O encontro foi realizado para celebrar a adesão do país à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Kristersson chegou a visitar a Casa Branca na mesma viagem. Confusão geral. Esta não é a primeira vez que o governo dos Estados Unidos confunde os dois países

